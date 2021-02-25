Это было сделано именно из-за этнической принадлежности азербайджанцев. Вне зависимости от места совершения, любые нападения на мирных жителей по национальным, расовым, этническим и религиозным мотивам являются преступлением против человечности.

«Сегодня Азербайджан поминает 29-ю годовщину одной из самых кровавых трагедий в истории человечества. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы и террористические группировки Армении напали на мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате этого нападения с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых.

Соответствующие документы, принятые парламентами Мексики, Пакистана, Чехии, Перу, Колумбии, Панамы, Гватемалы и ряда других стран, признали резню в Ходжалы геноцидом. Парламенты Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Иордании, Словении, Шотландии и Парагвая, а также исполнительные и законодательные органы 22 штатов США решительно осудили Ходжалинскую трагедию и расценили ее как кровавую резню. Организация исламского сотрудничества также признала Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию - геноцидом.

По характеру и тяжести преступлений, совершенных в Ходжалы, а также умышленное массовое истребление гражданского населения по признаку этнической принадлежности является геноцидом согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Со времени совершения геноцида прошло 29 лет, однако из-за безразличия к трагедии и применения двойных стандартов этим фактам до сих пор не дана политико-правовая оценка. Считая, что долгосрочный и прочный мир невозможен без справедливости и поминая с уважением память ни в чем не повинных жертв кровавой резни в Ходжалы, я призываю международное сообщество осудить и признать это преступление против человечности геноцидом и направить наши усилия по привлечению виновных к правосудию».