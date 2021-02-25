Лидер армянской оппозиции призвал армию восстать против Пашиняна

"Неужели армия должна спокойно следить за тем, как унижают ее начальника? Неужели она должна подчиняться какому-то репортеру, у которого на губах молоко еще не օбсохло?! Конечно, нет. Армия восстанет. Я призываю ее восстать", — сказал Манукян.

Кандидат в премьер-министры, лидер "Движения за спасение родины" Вазген Манукян заявил собравшимся у здания парламента, что, если президент Армении Армен Саркисян подпишет ходатайство об освобождении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна от должности, армия должна восстать, передают армянские СМИ.

Если армия восстанет против Пашиняна, то у него останется всего две опоры — полиция и фракция НС "Мой шаг". "Многие сотрудники полиции сегодня пишут заявления об уходе. Новая власть обязательно должна будет вернуть их ", — заявил Манукян.

Что касается "Моего шага", лидер оппозиционного движения пригрозил, что если фракция продолжит игнорировать заседания парламента для отмены военного положения, то оппозиция "каждого из депутатов силой приведет в НС".

"Я верю, что во фракции есть нормальные люди. Но вся фракция продолжает игнорировать призывы оппозиции. Ничего, в 1988-м Верховный совет тоже отказывался прийти на заседание. Народ силой каждого из депутатов вывел из домов и притащил в здание парламента", — вспомнил Манукян.