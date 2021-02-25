Наира Зограбян: «Альтернатива аресту Пашиняна – гражданская война»

Альтернатива аресту Пашиняна – гражданская война. Это и есть его повестка. Об этом на встрече с журналистами заявила депутат фракции партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, передают армянские СМИ.

Она напомнила поручения Пашиняна в связи с событиями в Иджеване, когда он требовал крови. По ее словам, этому человеку нужен хаос, чтобы он ввел комендантский час и продлил свою власть.

Зограбян призвала полицию, СНБ и Генеральную прокуратуру срочно принять меры в связи с заявлениями Пашиняна, который назвал собравшихся вчера на площади Свободы граждан предателями, создав тем самым повод для столкновений.

«Кроме того, он сказал: пусть придут и меня расстреляют. То есть он сам не уйдет в отставку, он хочет крови и сделает все, чтобы была гражданская война. Он знает, что его имя будет вписано рядом с именами предателей, и сейчас пытается вызвать у общественности жалость», - подчеркнула Зограбян.