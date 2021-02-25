Ильхам Алиев: «Я заявил Путину, если они продолжат обстрелы...»

«Армяне выпустили ракеты «Скад», «Точка-У» по нашим населенным пунктам. Мы передали информацию о ракетах, выпущенных по Гяндже, непосредственно российской стороне. В ходе войны я заявил Владимиру Путину, что если они продолжат обстрелы, то у нас не будет иного выбора, как нанести удары по их городам. Наши ракеты могли бы с легкостью поразить Ереван», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

«Если я не ошибаюсь, президент Армении и ее посол в России заявили недавно, что Россия примет участие в модернизации армянской армии. Для чего?! С какой целью? В этом нет необходимости... Разве можно давать подобным властям разрушительное оружие?» - сказал глава государства.