Жителям Сеула рассказали о зверствах армян в Ходжалы

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Фонда, в рамках этой кампании, организованной Фондом Гейдара Алиева при поддержке посольства Азербайджана в Южной Корее, были размещены на больших мониторах электронные баннеры «Справедливость Ходжалы» в районе знаменитого выставочного комплекса COEX и на главной улице в знаменитом районе Каннамгу в Сеуле.

В крупнейшем выставочном комплексе Кореи COEX проводились важные международные мероприятия, такие как Саммит глав государств и правительств G-20 в 2010 году и Саммит по ядерной безопасности в 2012 году, на котором присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В самом густонаселенном и влиятельном районе Сеула Каннамгу, где ежедневно проходят сотни тысяч жителей южнокорейской столицы, размещены электронные баннеры со слоганом «Справедливость Ходжалы», а также отображаются веб-сайты www.justiceforkhojaly.org и www.khojaly на английском и корейском языках.

В рамках международной кампании, проводимой Фондом, были вывешены на улице Итевон в центре Сеула около ста баннеров «Справедливость Ходжалы» на английском и корейском языках. Улица Итевон, на которой развешаны транспаранты с лозунгами, считается одной из самых оживленных и посещаемых иностранными туристами улиц Сеула. Размещенный на этой улице круг Yongsan является местом расположения дипломатических миссий зарубежных стран, административных зданий и резиденций различных международных организаций в Корее.

В рамках кампании перед административным зданием посольства Азербайджана в Корее также был создан мемориальный уголок с транспарантами «Справедливость Ходжалы».