Ильхам Алиев: Мы создадим в Азербайджане малую модель турецкой армии

«Наше сотрудничество с Турцией в военной области будет продолжаться. Турецкая армия является второй по силе армией в НАТО. Мы полны решимости создать в Азербайджане малую модель турецкой армии», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ, говоря о перспективах военного сотрудничества двух стран.

По словам главы государства, Азербайджан накопил новый опыт в военное время.

«Наша армия, можно сказать, в войнах не участвовала. Мы подходили с теоретической точки зрения. Война — это опыт, из которого мы сделали выводы», - сказал глава государства.

«Во время войны были недостатки. Мы этого не скрываем. Решения, принятые мною как Верховным главнокомандующим, показали, что определенные проблемы были выявлены. Мы решили эти проблемы», - подчеркнул президент.

Ильхам Алиев сказал, что между Турцией и Азербайджаном есть законодательная база для сотрудничества.

«Есть документы, в которых фиксируются вопросы взаимной военной помощи. Когда возникнет угроза Азербайджану, за нами будет стоять братская Турция», - сказал глава государства.

Президент отметил, что с первого дня войны Турция поддерживала Азербайджан.

«Слова моего уважаемого брата Р.Т. Эрдогана оказали большую политическую поддержку. Это стало сигналом миру: «Стойте в стороне!». Министр обороны Турции Акар, министр иностранных дел Чавушоглу и другие высокопоставленные лица выразили однозначную поддержку. Турция и Азербайджан - это две братские страны, самые близкие друг к другу. Поэтому современная модель турецкой армии является для нас наиболее приемлемой», - сказал президент.