Эрдоган о попытке свержения Пашиняна

Турция выступает против любых форм переворота. Это касается и Армении. Смена власти – право армянского народа, выбор должны делать граждане. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя журналистам очередной виток напряженности в Армении, связанный с требованием Генштаба по отставке правительства Никола Пашиняна.

Эрдоган назвал недопустимым призыв военных к смене власти в Армении.

«Никол Пашинян и так находится в состоянии, при котором народ вскоре может добиться его отставки. Однако, если речь идет непосредственно о свержении власти, то наша позиция ясна – мы против подобного шага», - подчеркнул турецкий президент.