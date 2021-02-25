Оппозиционеры устроили митинг у особняка Пашиняна

Группа армянских оппозиционеров, которая требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, устроила небольшой импровизированный митинг у правительственного особняка главы кабмина, передает РИА Новости.

До этого представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил, что Саркисян решил принять в пятницу делегацию объединенной оппозиции, требующей отставки Пашиняна, в 15:40. Участники оппозиции просят президента не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генштаба и обратиться с этим вопросом в Конституционный суд.

Узнав о том, что президент согласился встретиться с представителями оппозиции, колонна из 4-5 тысяч граждан направилась с проспекта Баграмяна. По улице Пароняна она дошла до перекрестка улиц Демирчяна и Пароняна, где расположены правительственные особняки, в том числе Пашиняна. Здесь оппозиционеры затеяли небольшой импровизированный митинг.