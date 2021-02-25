Ильхам Алиев: «Они в наших мечетях держали свиней. И делали это специально»

«Вид города Агдам приносит всем нам страдания. Весь мир должен это увидеть», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

«Сегодня они хотят найти себе место и в политической системе Армении. Есть фото экс-главы Армении Кочаряна перед агдамской Джума-мечетью, разрушенной и с оскорбительными надписями на стенах. На международных мероприятиях я всегда говорил, что те, кто совершил это преступление, кто не гнушается оскорблять исламские святыни, никогда не смогут быть дружественными с мусульманскими странами. Я заявлял руководителям мусульманских стран, что люди, которым они пожимают руку, разрушают мусульманские мечети, содержат там свиней, коров.

В одной из мечетей в Зангилане они держали свиней. Дворец Панах Али хана превратили в хлев.

И делали это с умыслом. Неужели нельзя было содержать животных где-то в другом месте? Посмотрите, как сильна их ненависть к мусульманам. Виновные в этом безнравственные люди, преступники встречаются с лидерами некоторых мусульманских стран, говорят с ними о дружбе, сотрудничестве. Это оскорбление всего мусульманского мира», - сказал глава государства.

Президент отметил, что на освобожденных от оккупации территориях находилось 67 мечетей.

«Только одна из них более или менее уцелела. Остальные либо полностью, либо частично разрушены. Мы восстановим их. Представители исламских стран выдвигают свои предложения по этому вопросу. Недавно Агдам посетили представители Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). По итогам встречи с генсеком ИСЕСКО было выдвинуто предложение, что организация может сыграть свою роль в реставрации наших исторических памятников. Мы приветствуем это. Мы должны превратить реставрационные работы в праздник исламской солидарности. Всем нам необходимо, чтобы между мусульманскими странами были единство и солидарность», - сказал глава государства.