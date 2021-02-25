Алиев позвонил Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как сообщает АзерТАдж, глава государства поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья во имя развития и процветания дружественной и братской Турции.
Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за внимание и поздравления.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе государства и азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом.
Президент Азербайджана выразил благодарность за соболезнования.
Главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться во всех сферах. В ходе разговора состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах связей двух стран.