Президент Армении обсудил кризис с главами парламентских фракций

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу провел встречи с руководителем парламентской фракций "Мой шаг" Лилит Макунц, лидером "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном и секретарем "Процветающей Армении" Арманом Абовяном, в ходе которых обсуждалась политическая ситуация в стране. Об этом говорится в сообщении президентской пресс-службы.

"В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и взгляды", - отмечается в сообщении.