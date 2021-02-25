В Гяндже продолжился суд над экс-главой Акстафы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу бывшего главы ИВ Акстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, на процессе были допрошены десять свидетелей. Большинство свидетелей, допрошенных по делу, заявили, что с них были собраны деньги под предлогом проведения работ по благоустройству в Акстафинском районе.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Акстафинского района Низамеддин Гулиев был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.