В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 126 человек). В то же время 180 пациентов (142 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в пятницу, 26 февраля.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 233 989 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 228 479 человек благополучно прошли лечение, 3 213 пациентов клиник скончались. Лечение 2 297 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 2 583 362 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 908 - за минувшие сутки.