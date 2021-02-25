Армянская оппозиция рассказала об итогах переговоров с президентом

Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с представителями оппозиции и обещал, выслушав все стороны конфликта, принять объективное решение. Об этом после встречи с Саркисяном заявил один из лидеров оппозиционного "Движения за спасение родины", экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, президент был солидарен с оппозицией в вопросе того, что государственные интересы превыше всего. Президент выслушал их мнение и заявил о намерении встретиться не только с начальником Генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном, но и с руководящим составом военного ведомства, чтобы лично выслушать причины требования отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.

"Есть консенсус относительно того, что ситуация крайне сложная и налицо угроза потери государственности, а для выхода из сложившегося положения нужны конкретные и оперативные решения", - сказал Ванецян.

Экс-глава СНБ Армении также подчеркнул, что оппозиционеры предложили президенту вернуть в правительство указ премьера уволить начальника Генштаба ВС, а если премьер вновь выступит с подобным ходатайством, отправить документ в Конституционный суд.

Вместе с тем Ванецян вновь подчеркнул, что заявление Генштаба не является попыткой военного переворота.