Свободные от коронавируса: пять островов, где нет СOVID
На Земле еще остались места, куда не добрался коронавирус. Это изолированные острова, принадлежащие Италии, пишет CNN.
Согласно информации, не зафиксировано ни одного заразившегося COVID-19 на острове Линоза, расположенного в Средиземном море между Сицилией и Тунисом. На остров можно попасть на пароме, для этого понадобится 12 часов.
По словам одного из 200 местных жителей Фабио Туччо, с начала пандемии в мире на самом острове ничего не изменилось. "Делать особо нечего. Все закрыто, кроме супермаркета, двух баров, аптеки, почты. Сейчас зима, и люди проводят время дома, ухаживают за своими участками или ловят рыбу на своих лодках. На самом деле ничего не изменилось", - рассказал Туччо.
Также ни одного случая коронавируса не зарегистрировано на архипелаге Тремити. Его жители преимущественно проживают на двух главных островах - Сан-Никола и Сан-Домино. Остальные три острова Тремити необитаемы.
В материковой гавани Термоли, которая находится в часе езды на пароме, существует строгий контроль. Регистрируется температура тела всех прибывающих или уезжающих путешественников, а их удостоверения личности проверяются.
От коронавируса свободными являются и самые отдаленные острова Феликуди и Аликуда. А на острове Вулькано был зарегистрирован всего один COVID-случай на 300 жителей.