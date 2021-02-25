Свободные от коронавируса: пять островов, где нет СOVID

На Земле еще остались места, куда не добрался коронавирус. Это изолированные острова, принадлежащие Италии, пишет CNN.

Согласно информации, не зафиксировано ни одного заразившегося COVID-19 на острове Линоза, расположенного в Средиземном море между Сицилией и Тунисом. На остров можно попасть на пароме, для этого понадобится 12 часов.

По словам одного из 200 местных жителей Фабио Туччо, с начала пандемии в мире на самом острове ничего не изменилось. "Делать особо нечего. Все закрыто, кроме супермаркета, двух баров, аптеки, почты. Сейчас зима, и люди проводят время дома, ухаживают за своими участками или ловят рыбу на своих лодках. На самом деле ничего не изменилось", - рассказал Туччо. 

Также ни одного случая коронавируса не зарегистрировано на архипелаге Тремити. Его жители преимущественно проживают на двух главных островах - Сан-Никола и Сан-Домино. Остальные три острова Тремити необитаемы.

В материковой гавани Термоли, которая находится в часе езды на пароме, существует строгий контроль. Регистрируется температура тела всех прибывающих или уезжающих путешественников, а их удостоверения личности проверяются.

От коронавируса свободными являются и самые отдаленные острова Феликуди и Аликуда. А на острове Вулькано был зарегистрирован всего один COVID-случай на 300 жителей.