Свободные от коронавируса: пять островов, где нет СOVID

Согласно информации, не зафиксировано ни одного заразившегося COVID-19 на острове Линоза, расположенного в Средиземном море между Сицилией и Тунисом. На остров можно попасть на пароме, для этого понадобится 12 часов.

На Земле еще остались места, куда не добрался коронавирус. Это изолированные острова, принадлежащие Италии, пишет CNN.

По словам одного из 200 местных жителей Фабио Туччо, с начала пандемии в мире на самом острове ничего не изменилось. "Делать особо нечего. Все закрыто, кроме супермаркета, двух баров, аптеки, почты. Сейчас зима, и люди проводят время дома, ухаживают за своими участками или ловят рыбу на своих лодках. На самом деле ничего не изменилось", - рассказал Туччо.

Также ни одного случая коронавируса не зарегистрировано на архипелаге Тремити. Его жители преимущественно проживают на двух главных островах - Сан-Никола и Сан-Домино. Остальные три острова Тремити необитаемы.

В материковой гавани Термоли, которая находится в часе езды на пароме, существует строгий контроль. Регистрируется температура тела всех прибывающих или уезжающих путешественников, а их удостоверения личности проверяются.

От коронавируса свободными являются и самые отдаленные острова Феликуди и Аликуда. А на острове Вулькано был зарегистрирован всего один COVID-случай на 300 жителей.