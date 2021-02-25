Армен Саркисян проводит встречу с главой Генштаба Армении
Президент Армении Армен Саркисян посетил сегодня Генштаб ВС страны. Как сообщила президентская пресс-служба, в эти минуты Саркисян встречается с начальником Генштаба Оником Гаспаряном.
Накануне Генштаб потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как тот уволил первого замначальника генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Премьер в ответ обвинил военных в попытке переворота и созвал сторонников на площадь Республики. Позже в ходе митинга он заявил, что подписал ходатайство об увольнении Гаспаряна, призвав президента подписать его. Прошение до сих пор еще не подписано.