На улицах Вашингтона стартовала информационная кампания, отражающая реалии Ходжалы фото
В Вашингтоне - столице США по инициативе Конгресса азербайджанских обществ Америки (CASA) по случаю 29-й годовщины Ходжалинской трагедии в различных частях города были размещены баннеры «Ходжалы стал местом крупнейшего массового убийства мирного населения Азербайджана», передает АзерТАдж.
Трансляция будет показана с 25 по 26 февраля в центре столицы – перед Белым домом, зданием Конгресса, монументом Вашингтона, в национальных парках и других достопримечательных местах. Баннеры в основном размещались на основных транспортных остановках и развязках столицы, в местах массового скопления жителей, гостей города и туристов.