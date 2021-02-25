На протяжении многих десятилетий Великобритания была лидером в европейской авиации, однако пандемия коронавируса, а также действия по её преодолению нарушили эту неизменную данность. Британская The Independent пишет, что, поскольку британских министров, по всей видимости, не интересует судьба лучшего в мире авиационного рынка по возможности выбора, конкурентоспособности, ценности и безопасности, эти перемены могут стать постоянными.

Издание отмечает, что основанием для такого утверждения стало исследование, которое провёл редактор информационного бюллетеня по авиации The Anker Report Ральф Энкер. Он проанализировал базу данных пассажирской статистики по 400 аэропортам в период с апреля по декабрь 2020 года и сравнил её с тем же периодом 2019 года.

Вывод Энкера таков: в Европе есть две могущественные авиационные державы, но Британии среди них нет. Обе страны находятся в Европе и Азии, но их самые загруженные центры перевозок сосредоточены в европейской части. Явным лидером стала Турция, обогнавшая Россию, хотя российские данные доступны только по Москве и Санкт-Петербургу. Следующие три места заняли Испания, Италия и Франция. Британия на шестом месте, её почти догоняет Германия.

Согласно статистике по городам, данные за декабрь показывают, что Стамбул и Москва опередили Лондон. Российская столица стала явным лидером, и к ней приближается только самый крупный город в Турции.

Если же обратить внимание на отдельные аэропорты, то и здесь можно увидеть, насколько пагубно пандемия коронавируса отразилась на европейской авиации. Новый Стамбульский аэропорт в период пандемии лишился 68% своих перевозок, однако у него показатели всё равно намного лучше, чем у основных конкурентов. Стамбул стал новым лидером европейской лиги.

Московский дуэт Домодедово — Шереметьево занял второе и третье места. Амстердам оказался на четвёртом.

Лондонский Хитроу оказался на шестом месте, чуть-чуть опередив парижский аэропорт Шарль де Голль.

По мнению автора материала, Северо-Западная Европа переживает настоящее бедствие в авиационном бизнесе. И британское правительство, похоже, делает всё возможное, чтобы оно продлилось как можно дольше.

«Утраченные пассажирами возможности просто шокируют. Но гораздо больший ущерб причинён специалистам, которые выдвинули британскую авиацию на первое место и не давали ей опуститься», — заключает автор статьи.