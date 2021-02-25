Ильхам Алиев о SOCAR и других госкомпаниях: «Они лишь выбивали деньги из бюджета»

Как сообщает haqqin.az, об этом сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ, отвечая на вопрос корреспондента Reuters о том, можно ли считать передачу Госнефтекомпании (SOCAR) Азербайджанскому инвестиционному холдингу как предварительный этап приватизации.

«Все знают, зачем был создан Инвестиционный холдинг. Об этом также было сказано в моем указе - для совершенствования системы управления. Система управления госкомпаниями отстает и не отвечает современным требованиям. Эта система управления используется для выбивания денег из бюджета».

По словам Ильхама Алиева, на данный момент практически ни одна госкомпания не является самодостаточной.

«Всегда есть потребность в дотациях из бюджета. Так продолжаться не может. С другой стороны, учитывая нынешнюю ситуацию, а также восстановление Карабаха, стратегическая инфраструктура должна оставаться в руках государства. Это однозначно. В противном случае мы не сможем восстановить территории. На данном этапе наша цель - привести корпоративное управление госкомпаний к международным стандартам. Необходимо обеспечить нужный контроль.

Для этого создаются консультативные советы, в которые входят представители правительства, чтобы не было бесконтрольности, не тратить деньги зря.

Сегодня госкомпании стали большим бременем для государства. Даже Государственная нефтяная компания, которая является крупнейшим налогоплательщиком в Азербайджане. До недавнего времени она также получала от государства дотации на газификацию. Это не может так продолжаться. Конечно, есть несколько исключений. Однако большинство из них неэффективны как с точки зрения руководства, так и с точки зрения совершенствования управления. те, кто не хочет прозрачно работать по новым правилам, будут привлечены к ответственности.

Что касается приватизации госкомпаний, то, по крайней мере, в 2021 году он останется открытым, сказал президент. «Однако определенные направления работы некоторых госкомпаний необходимо развивать за счет частного капитала. Прежде всего, хочу отметить энергетику. Мы открыли эту отрасль для частных инвестиций».