США заранее предупредили Израиль об авиаударах по Сирии

Администрация президента США заранее уведомила власти Израиля об авиаударах по зданиям, которые использовались проиранскими группировками в Сирии на границе с Ираком, сообщили официальные лица Израиля.

Вашингтон уведомил Тель-Авив о планируемой атаке в четверг утром в ходе разговора между должностными лицами Пентагона и министерством обороны Израиля, пишет Axios.

Израильские чиновники подчеркнули, что это стандартная процедура, которая проводится каждый раз, когда военная операция США может затронуть Израиль и наоборот.

США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.