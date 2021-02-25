Скандал в Индии: на людях под видом вакцинации испытывали новый препарат

В индийском городе Бхопал разразился скандал из-за вакцинации от коронавируса. Там на местных жителях испытывали новый препарат, в то время как люди думали, что их вакцинируют от коронавируса, сообщает CNN.

Согласно сообщению, несколько дней назад в центр города приехал фургон, в котором всем желающим предлагали привиться от COVID-19 и получить за это 750 рупий (около $10). Однако позже выяснилось, что местные жители стали участниками исследования отечественного препарата.

Люди говорили, что предложение вакцинироваться и получить за это деньги было "слишком заманчивым", поэтому многие не смогли устоять.

Через несколько дней, по информации от активистов, местные жители узнали, что на самом деле они участвовали вовсе не в вакцинации, а в тестировании одной из вакцин отечественного производства. При этом препарат получила только половина испытуемых, другим ввели обычный физраствор.