Президент Армении больше не «английская королева»?

В форс-мажорной ситуации, которая сейчас сложилась на внутриполитическом поле Армении, президент Армен Саркисян имеет очень серьезные рычаги и функции и может спокойно применять их. Так считает армянский политолог Армен Багдасарян, комментируя Sputnik Армения последние события в стране.

"Президент является главой государства, и поэтому народ обращается к нему в острые моменты. Конечно, он не может являться кандидатом на пост премьер-министра, но он может взять на себя роль главы государства в краткосрочном переходном периоде и стать гарантом проведения внеочередных демократических выборов", - говорит политолог, по убеждению которого, большинство населения Армении не доверяет властям и не будет доверять выборам, организованным Пашиняном и его командой.

"Кандидатура Армена Саркисяна на роль временного главы - самая удобная, потому что он сам не будет участвовать в выборах, и он не представитель какой-либо политической силы", - сказал политолог.

При этом, отмечает издание, президент Армении пока не спешит подписывать решение об освобождении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

"Я не считаю его "английской королевой", то есть лишь символом. Думаю, президент республики подождет еще пару дней, чтобы понять, что происходит, потом примет решение", - выражает уверенность политолог.