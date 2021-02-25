Хикмет Гаджиев: эта пресс-конференция - важная победа в донесении правды об Азербайджане

Сегодняшняя пресс-конференция является проявлением внимания международного медиа к президенту Ильхаму Алиеву, Азербайджану и его успехам. Об этом сказал помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, президент Ильхам Алиев на длившейся более четырех часов пресс-конференции ответил на около 50 вопросов 35 медиаструктур.

"Вопросы были всеобъемлющими. Глава государства очень точно и логично ответил на все вопросы. Это очередная блестящая победа Азербайджана на международной информационной арене. Также следует учесть, что эта пресс-конференция совпала с 29-й годовщиной Ходжалинской трагедии. Конференция посредством международных СМИ довела до сведения мирового сообщества реалии Ходжалы. Эта конференция - еще одна важная победа в донесении правды о нашей стране до международного сообщества", - цитирует Trend Хикмета Гаджиева.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ.