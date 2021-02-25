NASA опубликовало уникальный снимок Венеры фото
Солнечный зонд Parker, пролетев мимо Венеры в июле 2020 года, сделал несколько уникальных снимков планеты. На одном из них можно увидеть ночное свечение атмосферы, сообщает NASA.
Основная задача зонда, запущенного в 2018 году, – исследование Солнца. Но в ходе этой миссии он также собирает важные данные о Венере. В течение семи лет аппарат должен семь раз сблизиться с Венерой, чтобы под влиянием ее гравитации скорректировать свою траекторию.
Фотографии, сделанные во время последнего пролета, запечатлели Венеру с расстояния 12 380 километров. Был использован бортовой широкоугольный тепловизор WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe).
На изображении виден яркий обод, возникшие вследствие ночного свечения. Этот свет испускают атомы кислорода на большой высоте. На ночной стороне планеты они рекомбинируются в молекулы.
Ученые также отметили, что на снимках видны не только облака, но и часть поверхности планеты. Они идентифицировали Землю Афродиты – это горный континент, по размерам похожий на Африку. Поскольку он примерно на 30 градусов холоднее окружающей поверхности, то на фотографии кажется темным.