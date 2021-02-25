Солнечный зонд Parker, пролетев мимо Венеры в июле 2020 года, сделал несколько уникальных снимков планеты. На одном из них можно увидеть ночное свечение атмосферы, сообщает NASA.

Основная задача зонда, запущенного в 2018 году, – исследование Солнца. Но в ходе этой миссии он также собирает важные данные о Венере. В течение семи лет аппарат должен семь раз сблизиться с Венерой, чтобы под влиянием ее гравитации скорректировать свою траекторию.