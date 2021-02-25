Кандидат на место Пашиняна уверен: армия восстанет против премьера

Армия встанет на ноги, если премьер-министру Николу Пашиняну все же удастся через Конституционный суд или президента снять с поста начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, убежден кандидат в премьеры от "Движения за спасение родины" Вазген Манукян.

Кандидат в премьеры от оппозиции назвал последние несколько дней решающими, пишет Sputnik Армения.

"В 2018 году Никол Пашинян под предлогом борьбы с коррупцией сломил армию. Армия поддалась, а народ аплодировал", - вспоминает Манукян события трехлетней давности.

По его словам, сегодня премьер делает второй шаг, снимая руководящий состав Генштаба. Тем самым он сеет волнения в вооруженных силах.

"Если ему не удастся снять Оника Гаспаряна, он будет проигравшим в глазах всех силовых структур. Это означает, что ему не подчинится ни одно силовое ведомство, если же он сможет через Конституционный суд или при помощи президента снять Гаспаряна, то после этого армия должна встать на ноги", - сказал Манукян.

Представитель оппозиции более чем уверен, что армия встанет на ноги, в противном случае ее заставит сделать это оппозиция.