В Баку у жителя Шарура нашли наркотики и оружие

В Баку задержан ранее судимый житель Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики Ш.Махмудов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, во время личного осмотра у него было обнаружено четыре грамма метамфетамина и героин.

Также в подвале его дома, расположенного в поселке Рамана, обнаружено и изъято 1 килограмм 100 граммов героина, электронные весы, а также охотничье ружье марки ИЖ-К с обрезанным стволом.

Проводится расследование.