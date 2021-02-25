Оппозиция блокирует центр Еревана и обещает важные заявления

Несколько сотен сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" продолжают блокировать центральный проспект Еревана рядом со зданием парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает ТАСС, протестующие ждут новых заявлений лидеров оппозиции.

"Сегодня у нас будут очень важные заявления о наших будущих действиях", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

На проспекте звучат патриотические песни, сооружены баррикады из мусорных баков и уличных скамеек. Время от времени активисты скандируют антиправительственные лозунги. Полицейские несут усиленную службу, но не предпринимают попыток очистить проспект от митингующих.