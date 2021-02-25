В России перестрелка в кафе «Баку» закончилась убийством уроженца Азербайджана

В Шлиссельбурге Ленинградской области произошел массовый конфликт в кафе, который закончился стрельбой и убийством. Об этом сообщает издание 47news.

Согласно информации, в ночь на 26 февраля в полицию поступила информация о перестрелке в кафе «Баку» на Затонной улице. Группа из нескольких десятков человек пришла в заведение около 23:00. Разговор перерос в конфликт. Один из участников встречи открыл стрельбу, в результате которой 39-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался.

«Фонтанка» пишет, что пулю получил уроженец Азербайджана.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве группой лиц по предварительному сговору и о незаконном обороте оружия. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.