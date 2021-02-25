Минтруда рассказало о внедрении IT-технологий в социальной сфере

В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты населения осуществляет свою деятельность 61 электронная служба. 34 из них - проактивные службы. В то же время за последние два года запущено около 30 э-справочных услуг. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом было сказано на совещании в министерстве, посвященном реализации программы внедрения IT-технологий в социальной сфере и стоящим перед ней задачам.

Было отмечено, что соответствующие поручения президента Ильхама Алиева о широком использовании э-технологий в сфере государственных услуг успешно реализуются в социальной сфере. Ведется важная работа по созданию электронной инфраструктуры услуг в области труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, а также по созданию проактивных услуг в этих областях.

За последние два года услуги по выплате пенсий, социальных пособий, а также социальному страхованию стали электронными. В прошлом году по видам социального обеспечения в проактивном режиме осуществлено 95 тысяч назначений и открыто около 190 тысяч лицевых счетов. В 2020-м в электронные сервисы министерства было зарегистрировано 13 062 408 обращений. Также в 2020 году через электронные справочные службы министерства выдано 535 159 справок. Количество обращений к электронному социальному порталу в прошлом году составило более 41,8 миллиона.

И в этом году работы по созданию электронных услуг будут расширены. Планируется довести количество э-услуг Министерства труда и социальной защиты населения до 100, в результате чего более 76% из 132 услуг агентства будут оказываться в электронном виде.