США могут ограничить продажу оружия Саудовской Аравии

Администрация президента США Джо Байдена в свете решения прекратить поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене может перестать поставлять Саудовской Аравии любые вооружения, кроме оборонительных. Об этом сообщило Reuters.

По данным источников агентства, сейчас власти обсуждают, какое именно оружие может считаться оборонительным.

"Мы сосредоточены на завершении конфликта в Йемене, хотя мы и стремимся обеспечить Саудовскую Аравию всем необходимым для защиты своей территории и своего народа", - цитрует ТАСС представителя Госдепартамента.