Оппозиция Армении назвала время проведения следующего митинга

Очередной митинг армянской оппозиции с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна состоится завтра в 15.00, пишут армянские СМИ.

"Присоединяйтесь! Наша борьба с каждым днем все более усиливается. С каждым днем к нашему требованию присоединяются новые граждане, военнослужащие, представители интеллигенции, организации и структуры. Предательская и бездарная власть рано или поздно уйдет, и мы спасем и восстановим нашу Родину”, — отмечается в заявлении оппозиции.

Ситуация в Армении резко обострилась накануне, когда Генштаб опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна. В ответ премьер направил президенту Армену Саркисяну предложение об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, однако тот не подписал его.