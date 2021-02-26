ВОЗ проверяет новую версию появления коронавируса

Коронавирус мог возникнуть на еще одном продовольственном рынке в Ухане. Эту версию проверяют эксперты ВОЗ, сообщает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что житель Уханя Чэнь, у которого коронавирус был обнаружен 8 декабря 2019 года, сообщил миссии ВОЗ, что его родители совершали покупки на другом местном продовольственном рынке. В связи с этим эксперты проверяют версию о происхождении коронавируса в другом месте.

В то же время тесты на коронавирус родителей "нулевого пациента" оказались отрицательными, но доподлинно неизвестно, когда именно они были сделаны и проводилось ли исследование на антитела.

Теперь ВОЗ намерена установить точное местонахождение этого рынка, а также выяснить, есть ли связь между ним и другими случаями заражения коронавирусом, выявленными в Ухане в декабре 2019 года.