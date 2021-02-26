ООН об авиаударах США по Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Сирии избегать эскалации и проявлять сдержанность, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя недавний удар США по территории САР, сообщают РИА Новости.
"Генеральный секретарь внимательно следит за сообщениями о нанесении удара Соединенными Штатами по целям в восточной Сирии … Он по-прежнему обеспокоен по поводу нестабильной ситуации в регионе и призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации", - сказал Дюжаррик.