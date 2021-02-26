Рост доллара привел к падению золота

Согласно сообщению, цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,62%, или на 28,8 доллара, до 1746,75 доллара за тройскую унцию.

Аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что за динамикой цен на золото в пятницу стоит рост доллара и высокая доходность гособлигаций.

Золото дешевеет уже четвертую торговую сессию подряд, оставаясь ниже отметки в 1800 долларов за унцию. Падение цены на драгметалл в течение этой недели было в основном обусловлено ростом доходности гособлигаций США до максимумов за год. Рост курса доллара также оказывает давление на золото, поскольку в этом случае драгметалл становится менее выгодным для держателей другой валюты.