Подготовила: Афа Бабаева, отдел информации 26 февраля 2021, 22:48

"Welcome to Azerbaijan!" - сообщает большой щит на обочине трассы, ведущей из Гориса в Кафан. Но как только мы останавливаем машину, чтобы его сфотографировать, появляются российские пограничники, чтобы уточнить, кто мы такие и зачем здесь встали: "Вообще, здесь запрещено снимать. Если вы перейдете дорогу, окажетесь уже на азербайджанской территории. Но раз вы из Москвы, мы вас поохраняем", - шутит боец. Об этом говорится в репортаже корреспондентов русской службы BBC, которые побывали на границе между Азербайджаном и Арменией.

Эти территории находились под армянской оккупацией, и после победы в 44-дневной войне Азербайджан вернул контроль над своими международно-признанными границами. Корреспонденты BBC отмечают, что дорога из Гориса в Кафан на нескольких своих зигзагах сворачивает теперь на возвращенную Азербайджаном территорию, так что сразу после войны азербайджанские военные установили вдоль нее несколько таких щитов: пусть азербайджанцы по ней и не ездят, но для потерпевшего поражение противника они стали символическим напоминанием о случившемся. Чтобы избежать новых столкновений между армянами и азербайджанцами, Россия выставила пограничников там, где возможны новые конфликтные ситуации. Пограничники рассказывают, что местные жители от них, а не от армянского правительства узнают о том, как меняется линия границы, куда ходить и ехать теперь можно, а куда нельзя: "Азербайджанцы точно знают, чего они хотят добиться, и до последнего будут спорить по каждому спорному участку, с армянской стороны такой готовности незаметно, - говорит российский пограничник. - Впереди вы еще азербайджанскую заставу увидите, но до Кафана доедете спокойно". Сорокатысячный Кафан - центр Сюникской области Армении. С востока она граничит с Азербайджаном, с запада - с азербайджанским эксклавом Нахчываном, на юге с Ираном. Так что пока мы едем к Кафану, навстречу идут фуры с иранскими номерами. Вдоль дорог тут часто встречаются фигуры медведя, который держит в зубах ключ. По одной из легенд, Зангезур, как называют его местные (большая часть региона расположена на склонах Зангезурского хребта) - ключ ко всей Армении. И когда в Карабахе шли бои, нам неоднократно приходилось слышать от разных собеседников в Армении, что следующей целью станет именно Сюник, поскольку, захватив его, можно соединить Азербайджан не только с Нахчываном, но и Турцией.

Нападать на Зангезур как минимум сейчас, кажется, никто не собирается, но по мирному соглашению, подписанному Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, через эти места должна пройти дорога, которая все же свяжет Азербайджан с Нахчываном. Президент Алиев уже распорядился начать строить железную дорогу из Горадиза в возвращенный по итогам осенней войны Азербайджану Зангелан и дальше к армянской границе. Но встреченные нами в Капане чиновники пока ничего не знают о том, как новая дорога пройдет по их области. Над "дорожной картой" по разблокировке всех транспортных коридоров в регионе продолжает работать межправительственная комиссия, сформированная в январе из вице-премьеров правительств Азербайджана, Армении и России. Контролируя часть дороги, азербайджанцы пока не закрывают движение не только из Гориса в Капан, но и дальше: из столицы области на юг, к иранской границе. Только сотрудники ГАИ на выезде из города предупреждают: "Через несколько поворотов увидите палатки, это азербайджанцы стоят, там останавливаться нельзя". Корреспонденты BBC также побывали в селе Шурнух. В Шурнухе живет около 80 человек, тут 35 домов, в конце декабря сюда прибыла делегация, в которой были три азербайджанских генерала, один российский и подполковник армии Армении. Жителям сообщили, что 11 домов теперь находятся на территории Азербайджана и их надо освободить, т.к. они относятся к территории Губадлинского района Азербайджана. "Один из этих генералов упер руки в бока и говорит мне: "Это теперь азербайджанская земля!" А с нашей стороны только подполковник, который молчит. Знаете, какое это было унижение?" - рассказывает глава села Акоп. Из окон дома, где живет с семьей 57-летняя Лариса, виден через дорогу ее бывший дом, который они вынуждены были оставить.