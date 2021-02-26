США объяснили, зачем нанесли удар по Сирии

Налет американской авиации на прилегающие к Ираку районы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор был необходим для снижения угрозы дальнейших атак. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Байденом на борту номер один летят в штат Техас. Ее слова приводит Reuters.

Псаки добавила, что решение о нанесении авиаударов обсуждалось и "было направлено на деэскалацию напряженности в регионе", отмечает агентство.

По ее версии, авианалет показал, что Байден готов защищать американцев.