Врач назвал худшие способы укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет. Список самых неэффективных методов он опубликовал в Instagram, об этом сообщают в Lenta.ru.

В перечень вошли биологически активные добавки (БАД), лук и чеснок, а также иммуномодуляторы. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет не помогают ни элеутерококк, ни эхинацея. К неэффективным способам он также отнес различные амулеты от вирусов и гомеопатию.

В этой же публикации врач перечислил несколько полезных для иммунной системы привычек: полноценный сон, отказ от алкоголя и курения и полноценное питание. Укрепить иммунитет помогают умеренные физические нагрузки и положительные эмоции. В список эффективных способов Комаровский вдобавок включил вакцинацию.