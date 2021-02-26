Пентагон ответил на заявление Лаврова

Вашингтон надлежащим образом уведомил Москву о своем ударе по объектам проиранских групп в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе за четыре или пять минут до его нанесения.

"Они, по сути, были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен Лаврову за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление", - цитирует ТАСС Кирби.

"Не вдаваясь в детали, я скажу, что никого не должно удивлять то, что мы будем делать то, что необходимо, чтобы уведомлять, однако мы также будем делать то, что необходимо, чтобы защищать наши силы, а конкретно в этом случае - ВВС, которые наносили этот удар. Это вопрос безопасности проведения операций, к которому мы относимся очень серьезно", - заявил он.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, отметив, что "такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится".

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция Al Arabiya, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии.