Генералитет и начальник Генштаба ВС Армении представили президенту Армену Саркисяну сотни фактов о нелогичных и предательских приказах со стороны премьера Никола Пашиняна во время боевых действий в Карабахе, заявив, что они не изменят своего решения и премьер должен уйти. Об этом пишет издание Yerevan Today со ссылкой на телеграм-канал Mediaport.

Согласно информации, Армен Саркисян покинул Генштаб буквально ошеломленным.

На данный момент, по сведениям Mediaport, Никол Пашинян с тайным визитом находится у президента Саркисяна, пытаясь уговорить его подписать приказ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна.