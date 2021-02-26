В США заявили, что открыты для контактов с Ираном

Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов с Ираном, но не намерены ослаблять односторонние санкции, введенные против Тегерана, передает ТАСС.

Сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Джо Байденом на борту номер один летят в штат Техас.

"Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов и готовы сесть за стол переговоров и провести консультации с нашими партнерами (в формате) "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия – ред.), а также с Ираном. Мы не собираемся предпринимать шагов по ослаблению санкций (в отношении Ирана)", - отметила пресс-секретарь.