А вот на этот раз произошло нечто невероятное – метеорологи уверяют, что такой снегопад в последний раз накрывал город девять лет назад. Так что обычная реакция городских служб – не ждали! – даже немного оправданна.

Судя по всему, инопланетянин на улицах Баку вызовет у местных коммунальщиков меньше удивления, чем выпавший вдруг зимой снег. Поразительно, но этот вид осадков у нас всегда крайне не вовремя, все как-то невпопад. Благо случается очень-очень редко – пару дней в два-три года.

Да и то верно. Ну откуда в Баку снег? Это же не правило, а скорее исключение. Вот и не ждут его. Потому и нет снегоуборочных машин. Не видно на улицах и дворников. Хотя, впрочем, какой там снег, они и обычный мусор не очень спешат убирать. Особенно если ветер. Который в Баку всегда. И летают себе кульки, цепляясь за деревья или влетая в канализационные люки. Хотя все мы, бакинцы, не однажды видели, как дворники сами же запихивают в эти люки собранный мусор. Неужели так сложно выдать им совки, чтобы не собирали мусор в мешки руками? Конечно, не в центре, там всегда вылизывают улицы, ну и само собой на спецдорогах, чтобы не дай бог начальники не заметили.

Но мы отвлеклись. Сутки в столице шел в день, и второй день он лежит на улицах, во дворах, на дорогах. И картина стандартная для такой ситуации: проезжая часть улиц засыпана песком, и потому транспорт может передвигаться. Но ведь пассажирам в автобусы еще нужно попасть, а это нелегко, ибо требуется перешагнуть через снежную жижу, заполнившую обочины дорог.

Только что наблюдала по телевизору репортаж с бакинских улиц, центральных, естественно: стройными рядами уборщики в специальной форме сгребают снег. Ах, какая выправка, ощущается руководящая рука режиссера - чего только для съемок не сделаешь. А вот на улице Шарифзаде, что наблюдала уже воочию, пассажиры, погружаясь в грязное снежное месиво у обочины, помочив ноги, с трудом попадают в салон, который тоже не блещет чистотой. И дворников что-то нигде поблизости не наблюдается. А ведь Шарифзаде – крупная такая городская магистраль, между прочим.