Боевики напали на школу и похитили 300 девочек

Неизвестные боевики похитили более 300 школьниц из школы на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает BBC News.

Как рассказал изданию один из очевидцев, вооруженные мужчины выстрелили в охранника и выломали ворота средней школы в городе Джангебе (штат Замфара). Затем они под предлогом утренней молитвы вывели девочек из общежития и увели в леса.

В то же время один из учителей утверждал, что нападавшие прибыли на машинах и мотоциклах и увозили девочек. Как отмечается, всего в школе в момент нападения была 421 ученица, избежать похищения смогли лишь 55.

Свидетель сообщил BBC News, что похитителей было более 100 человек. Сообщается, что некоторые из них были одеты как представители силовых ведомств. Личности похитителей вычислить пока не удалось.