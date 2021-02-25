Владимир Жириновский: «Надо силой включить Армению в состав России… И Пашинян уйдет»

В Армении не прекращаются протестные акции против действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает haqqin.az, в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой выход из кризисной ситуации.

«А что делать дальше? Уже тридцать лет там так идет. Если взять армянскую проблему, то это уже триста лет, а то и тысячу лет. Решение одно, как было при царе. В состав России, Ереванская губерния. Все успокоится», — заявил политик.

По мнению депутата, посадить всех за переговоры и провести круглый стол невозможно.

«Надо, чтобы парламент Армении принимал решения. Вы видите, уже заседание парламента не состоялось. Потому что партия Пашиняна "Мой шаг" не приходит, руководители партии. И заседание не открывают. То есть там невозможен круглый стол. Армения в той части света находится, Кавказ, Восток, где все вопросы решаются силой», — объяснил Жириновский.