Владимир Жириновский: «Надо силой включить Армению в состав России… И Пашинян уйдет»
В Армении не прекращаются протестные акции против действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщает haqqin.az, в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил свой выход из кризисной ситуации.
«А что делать дальше? Уже тридцать лет там так идет. Если взять армянскую проблему, то это уже триста лет, а то и тысячу лет. Решение одно, как было при царе. В состав России, Ереванская губерния. Все успокоится», — заявил политик.
По мнению депутата, посадить всех за переговоры и провести круглый стол невозможно.
«Надо, чтобы парламент Армении принимал решения. Вы видите, уже заседание парламента не состоялось. Потому что партия Пашиняна "Мой шаг" не приходит, руководители партии. И заседание не открывают. То есть там невозможен круглый стол. Армения в той части света находится, Кавказ, Восток, где все вопросы решаются силой», — объяснил Жириновский.
Депутат отметил, что самих армян, конечно, стоит спросить о желании присоединиться к России, а если они откажутся, то больше не оказывать помощь Армении.
«Если не хотят, пусть остаются. Но мы ни одного солдата больше туда не направим. Ни одного снаряда. Никакой помощи не будем оказывать. А американцам тяжело помощь оказывать», — подытожил Владимир Вольфович.
Председатель ЛДПР считает, что смена власти в Армении является неизбежной. По его прогнозу, в ближайшие дни жители республики проснутся в формате нового политического режима.
По мнению Жириновского, Никол Пашинян в скором времени может сбежать за границу или «спрятаться» в американском посольстве.
- Смена неизбежна. И это не обязательно пророссийские будут. В любом случае это не пронатовские. Ибо пронатовские, проамериканские – они у власти, в лице Пашиняна, - добавил российский политик.