Израиль уже привил половину населения

Израиль привил половину своего населения, в том числе 35% сделали уже вторую прививку, сообщил в пятницу министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Население страны составляет 9,3 млн человек. В это число входят арабские жители Восточного Иерусалима. Палестинцы на Западном берегу Иордана и в секторе Газа кампанией по вакцинации не охвачены, передает Русская служба BBC/

По числу иммунизированных граждан в процентном отношении Израиль находится на первом месте в мире. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал привить всех израильтян старше 16 лет к концу марта и в апреле начать поэтапно отменять карантинные ограничения.