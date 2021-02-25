Погибший солдат спас жизни нескольких человек

Впервые в Израиле была проведена пересадка легких больному с коронавирусом. Пациент, чьи собственные легкие фатально пострадали, в последние месяцы был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщает издание «Исраэль ха-йом».

Донорские легкие принадлежали сержанту Йонотану Граноту, который скончался, после того как получил тяжелое огнестрельное ранение в голову на военной базе в Иорданской долине.

Vesty.co.il пишет, что семья погибшего солдата решила пожертвовать его органы для спасения других людей. Гранот скончался в больнице утром в пятницу, 26 февраля, а уже днем стало известно, что его органы отправлены на пересадку нуждающимся, один из которых - бывший больной коронавирусом в возрасте около 60 лет. Он получил легкие Йонатана. Другим больным пересажены сердце, печень, почки и поджелудочная железа погибшего солдата.