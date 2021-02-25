Иран заявил, что может за сутки начать обогащение урана до 60%

Иран может в течение суток приступить к обогащению урана до 60%, рассказал вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Да, у нас есть такой потенциал. Если будет отдано распоряжение, то с текущими возможностями мы можем начать делать это в течение 24 часов", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.

О том, что ИРИ может довести обогащение урана до 60%, 22 февраля сообщил верховный лидер Али Хаменеи.

Салехи также уточнил, что страна в течение полугода должна воплотить в жизнь установку парламента о производстве в течение года 120 кг обогащенного до 20% урана.