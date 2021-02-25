Обвиненный в насилии тренер сборной покончил с собой

Отмечается, что он покончил с собой и сделал это через несколько часов после того, как ему были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии в отношении молодых спортсменок, а также в торговле людьми.

В генпрокуратуре штата Мичиган заявили, что Геттерд должен был явиться в четверг днем (в тот же день, уже после выдвинутых против тренера обвинений), но его так и не дождались. "Мой офис был уведомлен о том, что тело Джона Геддерта было обнаружено сегодня вечером после самоубийства", - заявила позже генпрокурор Мичигана Дана Нессель.

"Это трагический конец трагической истории для всех участников", - подытожила она.

Геттерд возглавил сборную CIF по гимнастике в 2012 году. В общей сложности на 63-летнего Геттерда было выдвинуто 24 обвинения, они касались актов насилия словесного, физического и сексуального характера в отношении нескольких молодых спортсменок.