Эрдоган анонсировал новый глобальный проект

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии в апреле круизного порта “Галатапорт”, который в настоящее время строится в стамбульском районе Галата. Об этом глава турецкого государства сказал, выступая на церемонии открытия после реставрационных работ кинотеатра Atlas - одного из старейших в Турции.

“Я надеюсь, что с апреля “Галатапорт” будет работать. “Галатапорт” - это глобальный проект с потенциалом в 25 миллионов посетителей, 7 миллионов туристов и 1,5 миллиона круизных пассажиров”, - сказал турецкий лидер, которого цитирует Anadolu.

Президент отметил, что, несмотря на пандемию, 200 круизных лайнеров вместимостью 350 000 путешественников забронировали в этом году стоянку в терминале. Эрдоган добавил, что бронирование туров в Турцию растет быстрыми темпами, даже на фоне пандемии.

Глава турецкого государства также констатировал, что количество туристов, посетивших страну, достигло 52 миллионов человек.