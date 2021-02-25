«Азербайджан издавна был домом для различных этнических групп, в том числе горских евреев - потомков еврейского народа, мигрировавших из Персии в горы Кавказа сотни лет назад». Такими словами начинается репортаж Euronews, посвященный Красной Слободе, посёлку в Губинском районе Азербайджана.

Красная Слобода выделяется на фоне других азербайджанских поселений своим уникальным архитектурным стилем. Местные жители чтут и хранят свои многовековые традиции, говорится в репортаже.

Игорь Шаулов, директор Музея истории горских евреев, говорит, что этот музей является единственным в мире: «Он собрал в себе документы, предметы быта и артефакты. Это музей посвящен истории и культуре, прошлому и настоящему горских евреев. Он отражает высокую степень взаимодействия и взаимоуважения еврейского и азербайджанского народов».

Считается, что Красная Слобода — единственное в мире место компактного проживания евреев за пределами Израиля и США, с населением около трех с половиной тысяч человек. В общине есть две действующие синагоги и йешива, или школа, где дети изучают Тору, иврит и узнают об обычаях горских евреев. Для некоторых молодых людей 1990-е годы были трудным периодом - многие были вынуждены покинуть общину в поисках работы после распада Советского Союза. Но сейчас - отчасти благодаря ортодоксальным иудейским просветительским группам - молодежь молится в оживленной местной синагоге, и десятки молодых людей посещают йешиву, говорится в репортаже Euronews.

Также подчеркивается, что несмотря на то, что основной религией в Азербайджане является ислам, в стране также практикуются иудаизм и другие вероисповедания.

«На протяжении многих веков иудеи и мусульмане жили вместе в Губе. Было бы здорово, если такое соседство взяли за основу во всем мире», - говорит исламовед Хемдулла Деняров.