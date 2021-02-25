Миллиардер Варданян предложил два сценария развития Армении

По словам бизнесмена, в Армении все время говорят про прошлое, но не обсуждают будущее страны. «Есть вариант, что мы можем стать очень тихим, не очень таким активным местом, где останется 1,5–2 млн человек, куда будут присылать те же самые $2 млрд помощи (от армянской диаспоры за границей). Люди будут жить лучше, потому что на меньшее количество людей будет приходить больше денег, потому что больше людей уехали. Это будет такая, я сказал бы, страна, похожая на Абхазию», — предположил Варданян.

Бизнесмен считает этот сценарий «абсолютно реалистичным», так как, по его данным, 200 тыс. человек собираются покинуть Армению уже в текущем году, а еще 200–300 тыс. граждан раздумывают об этом. Население страны в настоящее время составляет чуть меньше 3 млн человек, которые «голосуют ногами». «Они не верят, что они сами или их дети добьются в этой стране успеха», — заявил он.

По словам Варданяна, при таком сценарии в стране останутся пассивные люди. Они будут плохо жить, но в целом будут всем довольны.

По мнению Варданяна, все еще возможен другой сценарий, при котором Армения станет уникальным успешным примером взаимодействия государства и общества. Однако в этом случае, как считает бизнесмен, необходимо более активное участие диаспоры в жизни страны. «Не просто из Москвы, из Питера, из Парижа или из Лос-Анджелеса критиковать и говорить, как здесь плохо. Или послать небольшую сумму денег и чувствовать, что их совесть чиста. Готовы ли они встать, приехать? Причем приехать не на должности министров, а приехать в деревню», — задался вопросом Варданян.

«Мы говорим про сотни тысяч человек. Мы не говорим про несколько десятков топ-менеджеров, которые приедут в Армению и сделают из нее райский уголок...», — уверен Варданян.